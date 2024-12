Ilgiorno.it - Famiglia con cinque figli, le feste in casa Baez: “Meno regali, più condivisione. Non sono concessi imprevisti”

San Donato Milanese (Milano) – Davide ha spento la sua prima candelina. Dicembre, il mese delle, è iniziato con un compleanno speciale in. Il numero 1 sulla torta al cioccolato, la foto in braccio a papà Leonardo, 41 anni, origini ecuadoriane. “qui da quando ne avevo 18: mi sento milanese”. Mamma Letizia di anni ne ha 37. Nel 2013 ha avuto Caterina, 11 anni, la più grande di. “Poiarrivati Michele (2016), Giovanni Paolo (2018), Pietro (2021) e Davide: ogni volta ho sentito la magia di diventare padre”. Letizia va oltre: “Non mi sento in unanumerosa, se dovesse arrivare il sestoo lo accoglieremmo con gioia”. Lei, milanese, medico. Lui, operatore tecnico delle telecomunicazioni, regola le frequenze delle connessioni internet. “Ci siamo conosciuti in parrocchia, incontrati nel 2005 e sposati nel 2012”, dicono mentre iniziano a preparare il loro Natale nell’appartamento di un condominio con l’ascensore esterno di San Donato Milanese.