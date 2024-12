Lanazione.it - Allarme per la peste suina: "Caccia, norme da rifare"

Leggi su Lanazione.it

Non solo dalla Val di Vara. Il grido di dolore lanciato dall’entroterra per le tante criticità che rischiano di affossare un territorio già penalizzato – come il problema legato alla presenza del lupo e degli ungulati, e le difficoltà deitori di operare a causa delle restrizioni conseguenti allaafricana – viene condiviso anche dalla Riviera. A raccoglierlo (e condividerlo) è il Comune di Levanto, che ha organizzato un incontro con esperti per illustrare al pubblico (tori e non) cos’è la, la sua diffusione e le ripercussioni ambientali ed economiche che genera sui territori colpiti, e che ha inoltrato un invito a Provincia e Regione affinché sollecitino il governo a rivedere la normativa sulla, che, nelle zone sottoposte a restrizione a causa della presenza della malattia, impedisce di attuare un’efficace azione di contenimento dei cinghiali rischiando di vanificare anche gli effetti di altre soluzioni già adottate, come l’installazione di recinzioni.