Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cosenza (1-0, Ballabile 7?): azzurrini subito in vantaggio!

Leggi su Spazionapoli.it

Tutto pronto per, undicesimo appuntamento del campionato2 degliguidati da mister Rocco.Primo tempo7? – GOOOOOL DELporta ini suoi dopo aver ricevuto uno splendido pallone da Malasomma.5? – Potenziale occasione da gol per il. I calabresi sfruttano un errore di Borriello nei pressi dell’area di rigore azzurra, ma la difesa si chiude bene e non concede alcun pericolo.3? – Buona manovra degliche muovono palla sul versante destro con Colella. La palla arriva a Borriello, ma il suo passaggio è impreciso.1? – Ha inizio il match! A muovere il primo pallone è il2Calcio d’inizio in programma alle ore 14:30. Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro.: Turi; Colella, D’Angelo, Gioielli, Gambardella, Esposito, Malasomma, De Chiara, Raggioli,, Borriello.