Quifinanza.it - Unione Europea contro Temu e Shein, pronta una nuova tassa sui ricavi delle piattaforme

Leggi su Quifinanza.it

Negli ultimi anni,hanno conquistato i consumatori a un ritmo più rapido rispetto ai prodotti di seconda mano, entrando nella top cinque dei rivenditori più popolari in Europa. Ora l’intende limitare la diffusione di questi articoli.Le proposte dell’UeTra le misure in discussione, si valuta l’introduzione di unasugli acquisti di importo inferiore a 150 euro, soglia al di sotto della quale le importazioni non sono soggette a dazi doganali e spesso sfuggono ailli.I prezzi estremamente competitivi e il crescente volume di ordini hanno allarmato le istituzioni europee, che riconoscono l’impatto concorrenziale di queste aziende a basso costo. Secondo il Financial Times, le importazioni sono aumentate vertiginosamente, toccando i 350 milioni di articoli ad aprile 2024.