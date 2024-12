Isaechia.it - Tony Effe fa sul serio con Giulia De Lellis: cifra da capogiro per il maxi diamante che le ha regalato

Leggi su Isaechia.it

Fanno decisamente sulDe.Dopo i rumor in merita a una presunta convivenza, alcuni utenti avrebbero fra l’altro avrebbero segnalato di averli visti insieme in diversi negozi di arredamento, è di poche ore fa la notizia di un preziosissimoche il rapper avrebbe fatto commissionare per l’influencer.A spoilerare il gossip destinato a cavalcare l’onda delle cronache rosa è stato direttamente Alessandro Bernini, il gioielliere dei Vip. “DaDe“ ha scritto l’uomo sul suo profilo Instagram nel presentare il solitario che da un po’ di tempo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sfoggia sul suo anulare sinistro. View this post on Instagram A post shared by Alessandro Bernini (@alessandrobernini) Realizzato in oro bianco, ilha una forma ovale di 2,5 carati e il costo si aggirerebbe sui 30mila euro.