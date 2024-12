Sport.quotidiano.net - L’Olimpia vuole la “manita“. Al Forum esame di francese. Messina si affida a Mirotic

Un’Olimpia in tripla cifra nei tempi regolamentari finora, in Eurolega, non c’era mai stata. Quel 101 raggiunto mercoledì con la Stella Rossa, Milano lo ha toccato solo un’altra volta, ma con l’ausilio del supplementare nella maldestra trasferta di Berlino. Sinistri ricordi, ma fondamentali, perchè i chiarimenti e la gestione del post-partita sembrano aver generato successivamente proprio una faccia diversa. 4 vittorie di fila, una squadra che diverte e che si diverte. Così l’Armani ha costruito la sua scalata che, con 6 vittorie nelle ultime 7 partite, l’ha portata adesso nel gruppone dei play-in con Efes, Barcelona, Zalgiris. Una bella vittoria che ha messo in mostra le “punte“ di questo periodo come, Mannion e LeDay, ma anche tutta l’esperienza di Fabien Causeur, autore di un’incredibile 6/6 da 3 (che, tra l’altro ha permesso all’EA7 di diventare la miglior squadra nel tiro da 3 di tutta la competizione al momento).