Quotidiano.net - TCube, piattaforma IA generativa per connettere impresa-ricerca

il mondo dellacon quello delle imprese, le conoscenze +e le capacità ditrici etori con le esigenze industriali. E' per questa ragione che è stata realizzata, e da oggi è online (.sissa.it),(Trieste Tech Transfer), unadi intelligenza artificialeche troverà nuove applicazioni industriali della, sviluppata dalla SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste insieme con il Gruppo RES, grazie al progetto del Consorzio iNEST (Ecosistema dell'Innovazione del Nord-Est Interconnesso), finanziato dal Pnrr come iniziativa di Spoke 9. La versione pilota diè stata presentata in Camera di commercio Venezia Giulia è stata addestrata sulla base della conoscenza specializzata fornita dallo Spoke e testata dall'azienda CPI-ENG.