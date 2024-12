Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2024 ore 17:15

Errore: L'attributo resource non è valido.16.20PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNAMENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIASUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULAREIN SENSO CONTRARIO CODE TRA PORTONACCIO E L TANGENZIALE ESTIN VIA AURELIA CODE ALTEZZA MASSIMINA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARECI SPOSTIAMO IN VIA APPIA DOVE SI RALLENTA TRA VIA DI CIAMPINO ED IL GRANDE RACCORDO CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA ESTERNAIN VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIAPERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA STATALE APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINO Servizio fornito da Astral