Mercatini e Villaggi di Natale, teatro dialettale e castagne: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tantidi, la Casa bergamasca di Babboa Gandino e commedie dialettali.Da annotare, inoltre, spettacoli, la castagnata a Zogno e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.ALMENNO SAN BARTOLOMEO– Al Museo del falegname protagonista la cultura vinicola bergamascaALZANO LOMBARDO– Pandemonium: gli spettacoli del-endBOTTANUCO– A Bottanuco in scena “Esterina cento vestiti”BRUSAPORTO–dia BrusaportoCALVENZANO– A Calvenzano in scena “Atti unici a cavallo di un secolo”CASTIONE DELLA PRESOLANA– A Castione sei-end con i “di”– Torna la rievocazione storica della Coppa della PresolanaCAVERNAGO–die Addobbo dell’albero a CavernagoCAZZANO SANT’ANDREA– “Accendiamo il” a Cazzano Sant’AndreaCLUSONE– A Clusone in scena “FaVolare”–dia Clusone: ecco le date– L’Orologio Fanzago e la qualità AstroLogica del Tempo– Nuova visita guidata a “I Grandi Classici” di ClusoneDALMINE– A Dalmine in scena “Nudi.