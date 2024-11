Gaeta.it - Scontri a Torino: manifestanti e forze dell’ordine confrontati durante lo sciopero generale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente giornata diha preso una piega improvvisa e violenta, con scontro tra gruppi di. Gli eventi si sono concentrati in particolare nelle vicinanze della Stazione di Porta Nuova, dove un “spezzone sociale” del corteo ha cercato di forzare un cordone di polizia. La tensione ha portato a momenti di violenza, con la risposta delledi polizia che ha incluso l’uso di manganelli per disperdere i partecipanti.Glinei dettagliGlisi sono verificati in via Sacchi, una zona nevralgica nel cuore di, dove ihanno tentato di sfondare il cordone creato dalle. Questo intervento di contenimento da parte della polizia ha avuto luogo in un contesto di già elevata tensione, dato che era in corso una manifestazione di protesta con plateale opposizione a diverse questioni politiche, tra cui la famosa Tav-Lione.