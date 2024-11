Ilgiorno.it - Milano ricorda il poeta Franco Fortini: una targa in via Legnano, dove ha vissuto per oltre trent’anni

Leggi su Ilgiorno.it

, 29 novembre 2024 – Unaperre ilè stata scoperta ieri in via(di origini fiorentine ma milanese d’adozione) hapertre decenni con la moglie Ruth Leiser. La cerimonia di svelamento dellaè avvenuta ieri, aesatti dalla morte. "La sua opera unisce impegno civile e profondità lirica, offrendo una riflessione sulle ingiustizie del mondo e sul ruolo della cultura" ha osservato l'assessore milanese alla Cultura Tommaso Sacchindo che per luifu "luogo di lavoro, confronto e ispirazione". "Celebriamo - ha aggiunto alla cerimonia - ile l'uomo, custode di valori come il dialogo, il coraggio etico e la ricerca della verità, impegnandoci a rileggere le sue opere per comprendere meglio il presente e costruire il futuro".