Lanazione.it - L’Orchestra dell’I.C. Cesalpino di Arezzo protagonista del “Consiglio Musicale”

Leggi su Lanazione.it

, 28 novembre 2024 –.C.didel “” Il 17 dicembre 2024, alle ore 17.00, presso la prestigiosa Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia didei corsi ad Indirizzostituto Comprensivosi esibirà in un concerto speciale, nell’ambito della rassegna”. Questa rassegna, organizzata e promossa dalla Presidenza delComunale e dalla Provincia di, rappresenta un momento di grande rilievo culturale per la città. L’I.C., riconosciuto come eccellenzacittadina e nazionale, partecipa con orgoglio per la terza volta a questa importante manifestazione. Un’eccellenzadi lunga tradizione Fondata nel 1977, l’I.C.è stata la prima scuola in Italia a offrire corsi musicali completamente gratuiti, diventando un modello di riferimento oggi seguito da oltre 2.