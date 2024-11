Sport.quotidiano.net - F1, Cadillac scalda i motori per il 2026: Colton Hertha prima scelta tra i piloti

Roma, 28 novembre 2024 – È ufficiale l’ingresso di un undicesimo team nel mondiale di Formula 1 a partire dale General Motors daranno vita a un nuovo progetto che porterà in griglia la ventunesima e la ventiduesima vettura. È arrivato il via libera dopo che Liberty Media aveva osteggiato l’ingresso di Andretti, soprattutto nella figura di Michael, ma l’intervento di General Motors ha risolto la questione e a stretto giro di posta, dopo l’ufficialità dell’ingresso, è arrivata anche la nomina di Mario Andretti come direttore del consiglio di amministrazione. Nel progetto degli americani c’è l’intenzione di creare una vettura e un motore di produzione autonoma, quindi senza rivolgersi a un altro produttoresta. Per quanto riguarda isembra certo lo sbarco in Formula 1 di, stella della Indycar.