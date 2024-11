Puntomagazine.it - Benevento, canoni e alloggi Erp: entro il 6 dicembre la consegna dell’Isee 2024

. Lava fatta a mano presso il Settore Urbanistica in via del Pomerio o a mezzo Pec. Si avvisano i condomini degliErp di via Nuzzolo, via Quasimodo, via Ferrara, Lungosabato Matarazzo, via Rivellini, piazza Fusco, piazza Croce, via Ungaretti e via Albergano chee non oltre il giorno 6, devono provvedere allariferito all’anno. La documentazione deve essereta, a mano, presso il Settore Urbanistica, Servizio Politiche abitative, sito in via del Pomerio o in alternativa a mezzo Pec all’indirizzo [email protected] assenza di, il Comune si vedrà costretto, in base al Regolamento regionale numero 11 del 2019, ad applicare l’importo massimo del canone, pari ad una cifra tripla rispetto all’anno precedente.