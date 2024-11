Zonawrestling.net - WWE: Shawn Michaels coinvolto in uno scontro fisico durante NXT

L’episodio di NXT del 26 novembre ha avvicinato ancora di più i fan a Deadline, ed è stato un episodio davvero movimentato. La GM di NXT, Ava, ha annunciato che tutti i partecipanti sconfitti nei match dell’Iron Survivor Challenge avranno un’ultima opportunità. La prossima settimana si svolgerà un match che offrirà ai “perdenti” la chance finale di qualificarsi per Deadline, ma Eddy Thorpe non ha preso bene la decisione.Thorpe stava cercando di avere una conversazione con Ava, quando quest’ultima ha cercato di allontanarsi. Thorpe l’ha afferrata per il braccio cercando di fermarla, cosa che ha infastidito la General Manager. Nel frattempo, Bronco Nima e Mark Coffey hanno iniziato a spintonarsi, e Bronco ha spinto Coffey contro la porta, che si è chiusa violentemente contro Ava.