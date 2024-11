Inter-news.it - Palladino: «L’Inter? Ci penseremo venerdì. Gudmundsson? Ho una speranza!»

Domani la Fiorentina scende in campo per affrontare il Pafos in Conference League. Domenica, però, arrivaa Firenze e Raffelenon può che guardare il calendario, con unasu Albert.SCELTE – Intercettato da Sky Sport 24 alla vigilia del match di Conference League, Raffaele Palladia così la sua Fiorentina: «Rotazioni? Domani cercherò di mettere la miglior formazione possibile in campo, in base a quello che ho visto durante gli allenamenti perché vogliamo e dobbiamo qualificarci nelle prime otto. Abbiamo un grande obiettivo che è il passaggio del turno che a febbraio ci permetterebbe di fare due partite in meno. Ci teniamo tutti insieme, la squadra lo sa, e siamo pronti a fare una grande partita domani».alla vigilia di Fiorentina-Pafos e prima della sfida alIL RITORNO – Sul recupero di uno dei suoi top Raffaeledichiara: «Gudmundson convocato? In realtà ha fatto solo due allenamenti con noi però si è messo bene e sta bene.