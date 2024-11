Quotidiano.net - Violenza sulle donne, Enel illumina di rosso sede del Cnel

Leggi su Quotidiano.net

Villa Lubin,del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro () nel cuore di Villa Borghese, si èta diin occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le, grazie all'intervento dizione tecnica di. L'accensione è avvenuta oggi pomeriggio, alla presenza del presidente del, Renato Brunetta, e della responsabileX Global Retail, Francesca Gostinelli. "In occasione della Giornata internazionale contro laribadiamo il forte impegno dia favore di una società inclusiva, sicura e rispettosa della persona" ha sottolineato Gostinelli, secondo cui il progetto dizione in sinergia con il"valorizza il patrimonio artistico del Paese e lancia un messaggio di solidarietà attraverso la luce, come simbolo di libertà che elimina il buio e l'oscurità, per ribadire quanto sia importante essere uniti nel combattere e nel non giustificare mai forme di comportamenti violenti nei confronti delle".