METRO AWAKENING: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

è un gioco che spinge i confini della realtà virtuale, combinando l’atmosfera claustrofobica e opprimente tipica della seriecon un tocco inquietante di soprannaturale. Creato da Dmitry Glukhovsky, autore della serie, il titolo ci immerge in una Mosca devastata dall’Armageddon nucleare, dove la sopravvivenza è una lotta continua e le minacce non sono solo materiali, ma anche spirituali. Ma al di là delle atmosfere cupe e misteriose,riesce a catturare appieno l’attenzione grazie alla sua capacità di sfruttare la realtà virtuale in modo straordinario, pur con qualche imperfezione tecnica.La trama disi svolge nel 2028, dove i superstiti dell’apocalisse nucleare si rifugiano nei tunnel dellapolitana.