Erp, cantieri e ritardi. Povertà e turismo pesano sulla carenza delle case in affitto

I numeri raccontano di 3.700gestite, 7 milioni di euro a bilancio, 420 interventi di ristrutturazione programmati e 13.000 euro di utile. Li ha snocciolati il presidente di Erp, Luca Panfietti, nella seduta straordinaria del consiglio comunale sull’emergenza abitativa. "Siamo in una fase di consolidamento economico e di progettualità ambiziosa", ha spiegato, evidenziando l’impegno dell’ente nella gestione di un patrimonio abitativo che, solo a Massa, conta 1.024 alloggi e 3 fondi. Le risorse per la manutenzione ordinaria nel 2023 sono state di 1.465.000 euro, oltre a quelle per verde e servizi. Ma preoccupano le criticità neie i, come gli interventi di vVia Pisacane (completamento al 90%) e del Mattatoio (75%) che hanno visto allungarsi di molto i tempi rispetto alle previsioni.