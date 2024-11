Oasport.it - Curling, troppi errori per l’Italia: sconfitta con la Svizzera, azzurri fuori dalle semifinali

saluta gli Europei 2024 dimaschile prima delle. L’avventura della nostra Nazionale sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) si conclude al termine del round robin, con il sesto posto in classifica generale: i sei successi conquistati daglinon sono stati sufficienti per rientrare nelle migliori quattro posizioni e poter così lottare per le medaglie in questa rassegna continentale, l’obiettivo concreto della compagine alla vigilia di questa manifestazione.Il quartetto tricolore è arrivato alla pari con Norvegia,, Svezia, Germania alle spalle della Scozia (8 affermazioni), ma i risultati ottenuti negli scontri diretti hanno penalizzato Joel Retornaz e compagni: soltanto un successo (sulla Germania) a fronte di tre sconfitte non basta per scongiurare l’eliminazione.