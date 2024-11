Justcalcio.com - Buffon: “Neymar avrebbe dovuto vincere cinque Palloni d’Oro, è il migliore che ho affrontato”

2024-11-19 12:16:15 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Gianluigileggendario portiere italiano e ora assistente della squadra quattro volte campione del mondo, ha rilasciato un’intervista a Corriere della Sera in cui ripercorre alcune tappe della sua lunga carriera sui campi da gioco in vista della presentazione del libro delle sue memorie calcistiche: Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi.Essere un portiere: “C’è qualcosa di masochista nel portiere. I campi della mia giovinezza erano gli stessi degli anni ’70: il terreno era duro come il cemento. I vecchi portieri si riconoscono dalle mani infortunate, dai fianchi doloranti, dalle tante volte che hanno Caduti fino a sanguinare. Ho avuto un solo agente nella mia vita, Silvano Martina e l’ho scelto perché aveva le mani piene di cicatrici.