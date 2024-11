Lanazione.it - Muore dopo avere ingerito una pila. L’ultimo saluto alla piccola Camilla

Siena, 19 novembre 2024 –è previsto per giovedì prossimo. Un tragico addio: la bimba aveva appena un anno e mezzo. Da chiarire diversi punti riguardomorte avvenuta in seguito all’ingestione di unaè deceduta all'ospedale di Massa (Massa Carrara), dove era stata trasportata dal policlinico Le Scotte di Sienaaver appuntouna. Bimba mortaaveruna, il pediatra: “Sono killer silenziosi, migliaia di ricoveri” Si è svolta ieri l'autopsia a Lucca nell'ambito dell'inchiesta che la procura apuana ha aperto contro ignoti per omicidio colposo. La procural'esame autoptico ha rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma dellaai genitori. I funerali si terranno nel paese del Senese dove la famiglia della bambina abita.