Gaeta.it - La elephant gin national competition 2024: Antonio Tittoni trionfa a Bologna con il cocktail Noah

Facebook WhatsAppTwitter LaGinsi è conclusa con una vittoria straordinaria perdel Depero Club di Rieti. L’evento, uno dei punti di riferimento nel panorama del bartending italiano, ha celebrato l’arte della mixology in una competizione che ha riunito talenti da tutta Italia. Con il suoha saputo combinare ingredienti iconici, tra cui il classico London Dry e Orange Cocoa, creando un mix che ha colpito la giuria per la sua complessità e il suo equilibrio di sapori. La competizione: un palcoscenico per giovani bartenderL’ultima fase dellaGinsi è svolta il 18 novembre presso il Drink Factory di. La gara ha visto in competizione quattro semifinalisti, ognuno dei quali aveva guadagnato il diritto di partecipare grazie a vittorie nelle tappe regionali tenutesi da marzo a giugno.