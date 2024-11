Ilfattoquotidiano.it - Batteria di uno smartphone prende fuoco in aereo, urla e panico: 108 passeggeri evacuati

Sono 108 iche sono stati costretti ad abbandonare l’nel quale si erano seduti in attesa di decollare. Siamo sul volo Southwest Airlines 3316 che si trovava ancora al gate dell’aeroporto internazionale di Denver quando ladellodi una persona a bordo ha preso. Le fiamme, scrive People, si sono propagate su tutto il sedile.L’incidente è avvenuto il 15 novembre, proprio prima che l’partisse per Houston. Mente i 108venivano fatti scendere dal velivolo, i membri dell’equipaggio “sono riusciti a spegnere l’incendio divampato su un sedile e causato dal telefono in fiamme”. In un comunicato della compagnia aerea si legge che “inella parte posteriore dell’hanno usato gli scivoli d’emergenza posteriori, mentre quelli nella parte anteriore sono usciti dalla porta principale”.