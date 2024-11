Metropolitanmagazine.it - Anatomia di un people pleaser: quando la gentilezza nasconde un trauma

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Immaginate di essere finalmente a casa, dopo una giornata di lavoro, con l’unico desiderio d’infagottarvi nel vostro pigiama davanti alla TV, magari con una pizza a domicilio. Il tempo di accomodarvi sul divano e. DRIIN! Quell’amica dalla vita sentimentale turbolenta vi chiama perché ha bisogno di un consiglio. In contemporanea, il capo vi manda una mail chiedendovi di dare un’occhiata a quella pratica “urgente”, nonostante l’orario di lavoro sia finito da un pezzo. Come se non bastasse, la vicina di casa vi bussa alla porta per chiedervi di tenerle “un’oretta, massimo due” il suo cagnolino pestifero, mentre lei e il marito vanno a cena fuori. La risposta a tutto questo sarebbe semplice: «No.». Eppure, questa sillaba apparentemente immediata diventa un macigno,si è un