A scuola di autodifesa. La polizia impara il Jiu-Jitsu

I poliziotti si danno al Jiu-. Anzi, al Brazilian Jiu-. Nuove tecniche di difesa, strategie di combattimento da terra perre ad avere la meglio ad esempio anche su avversari di statura e dimensioni superiori. Al via la Formazione BJJ4Police per ladi Stato, un’innovazione nell’addestramento. Nella giornata di ieri, ladi Stato ha iniziato la formazione col BJJ4Police, uno speciale programma di addestramento che introduce tecniche derivanti dalle arti marziali adattate alle esigenze operative delle forze diitaliane. La prima fase di questo programma innovativo si era svolta a Milano nell’ottobre del 2023, grazie all’iniziativa del SIULP Lombardia e della segreteria nazionale del SIULP. La formazione, ospitata al Reparto Mobile di Milano, aveva fornito agli agenti l’opportunità di acquisire competenze pratiche per la gestione delle situazioni critiche, riducendo al minimo l’uso della forza e privilegiando approcci di contenimento e controllo.