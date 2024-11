Lanazione.it - “Nostra figlia disabile lasciata sola”. Specialisti in congedo e non sostituiti, il caso

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 novembre 2024 – Gessica ha un viso dolcissimo. Non perde la sua grazia nemmeno quando racconta di suaDenise e dei problemi che da qualche tempo le tolgono la serenità. Denise, infatti, èdalla nascita, ha 8 anni e un sorriso altrettanto dolce. E benché sia circondata dall’amore e dall’affetto dei suoi genitori e di sua sorella, di un anno più piccola, ha bisogno di attenzione da mattina a sera. A ciò si aggiunge il fatto che Denise ha la necessità di seguire costantemente delle terapie mirate e che dalla scorsa estate i costi sono tutti – o quasi - a carico della famiglia. Per babbo Michael e mamma Gessica, forti dell’amore che nutrono nei confronti di entrambe le figlie, tutto questo non rappresenta un problema. Certo è che Denise deve compiere un percorso educazionale ben preciso, uno di quelli che consentono ai bambini disabili di diventare maggiormente autonomi.