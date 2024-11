Gaeta.it - Mortale collisione fra monopattini a Milano: un giovane perde la vita

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico incidente stradale ha scosso la città dinella serata di ieri, quando un uomo di 31 anni ha perso laa causa di uno scontro fra dueelettrici. L’episodio, avvenuto in viale Marche, evidenzia le problematiche di sicurezza legate all’uso di questi mezzi di trasporto sempre più diffusi in ambito urbano. La dinamica dellaè attualmente oggetto di indagine da parte della Polizia locale, che sta raccogliendo informazioni per chiarire le cause della tragedia.L’incidente in viale MarcheL’incidente è avvenuto intorno alle ore 22:00, quando i duesi sono improvvisamente scontrati. Secondo le prime ricostruzioni, i due conducenti stavano percorrendo il viale quando, per motivi ancora non definiti, sono entrati in