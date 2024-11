Gaeta.it - Protesta a Val di Ledro: i cittadini si oppongono all’abbattimento dell’abete per Natale

Facebook WhatsAppTwitter I residenti della Val disi sono uniti in una mobilitazione per salvare un albero bicentenario destinato a ornare Piazza San Pietro durante le festività natalizie. Il loro messaggio di, alimentato da preoccupazioni ambientali e esigenze locali, ha già suscitato l’interesse di molti, da semplicia importanti petizioni online che chiedono al Papa di riconsiderare la decisione.Il contesto dellaIn una notte fredda sotto zero, circa 5.000 abitanti del comune si sono ritrovati per abbracciare simbolicamente l’abete che potrebbe essere abbattuto. Quello che per molti è un gesto decorativo natalizio, per i valdiledresi è l’ennesimo passo verso un uso irresponsabile delle risorse naturali e la violenza su un organismo vivente. Lorenzo, un rappresentante del gruppo, ha lanciato un accorato appello al Papa: “Vorremmo che Sua Santità visitasse la nostra valle e si rendesse conto della bellezza del nostro Gigante Verde.