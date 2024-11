Ilfattoquotidiano.it - Il presidente dell’Anm: “Dalla politica accuse maliziose per sporcare la nostra immagine. Non usino Falcone per elevare la loro riforma”

“Abbiamo il dovere di ribadire che la magistratura italiana non è in nessuna sua parte attraversata da faziositàe non avversa i programmi di chi oggi è maggioranzadi governo”. Nel pieno dell’offensiva contro i magistrati scatenata dal governo dopo le decisioni sgradite sui migranti, ilGiuseppe Santalucia si rivolge in un discorso accorato ai suoi colleghi. E li incoraggia a non perdersi d’animo nonostante il momento difficile: “Abbiamo il dovere di non cedere alla stanchezza e allo sconforto, trovando la forza di contrastare, con la ragione e il diritto, la coltre diche ci piovono addosso, che confondono, sconcertano, disorientano, sporcano l’di una fondamentale istituzione, presidio di libertà e di uguaglianza, quale è, è stata nella storia di questo Paese e, per mezzo di noi tutti e di quanti verranno, sarà ancora la magistratura italiana”, dice nella sua relazione in apertura del Comitato direttivo centrale, il parlamentino del sindacato delle toghe, riunito in Corte di Cassazione a Roma.