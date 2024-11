Ilfoglio.it - Gloria a Bach. La “Messa in si minore” a Santa Cecilia

Leggi su Ilfoglio.it

"All’attacco del Kyrie, mi si è aperto il cielo davanti”. Così Papa Benedetto XVI ricordava quando, da bambino, assistette in ginocchio con il fratello Georg all’esecuzione dellain sidi Johann Sebastian. Anche in questi giorni il cielo sembra essersi aperto dalle parti di viale De Coubertin, dove l’Accademia nazionale diha proposto la partitura sotto la direzione di Reinhard Goebel, con le voci di Damiana Mizzi (soprano), Catriona Morison (mezzosoprano), Benjamin Bruns (tenore) e Christian Immler (basso). “Apre il cielo” si diceva, ma anche la mente e il cuore degli ascoltatori. Lain siè una vera cattedrale di suoni, voci, linee, incastri: due ore di musica costruita su più livelli e stili diversi., in questo capolavoro, raccoglie il frutto di secoli di repertorio, proprio e altrui – sacro, orchestrale, vocale – e lo condensa in quella che è lacattolica per eccellenza.