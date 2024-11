Napolipiu.com - VIDEO – Tifosi giapponesi cantano “Funiculi Funiculà” allo stadio

Logiapponese si trasforma in curva partenopea:conquista il web Una sorpresa emozionante arriva dal Giappone, dove idel Gamba Osaka hanno fatto il giro dei social con unvirale: sugli spalti è risuonata ““, storica canzone napoletana.Il coro che ha emozionato i napoletaniDurante l’ultima vittoria contro il Jubilo Iwata, lodel Gamba Osaka si è trasformato in una piccola Napoli. Ihanno intonato all’unisono ““, regalando un momento di pura emozione che ha rapidamente conquistato il web.Curiosamente, Gamba Osaka e Napoli non hanno mai avuto contatti ufficiali né si sono mai affrontate sul campo. Un omaggio spontaneo che rende questo tributo ancora più speciale e genuino.Napoli e il Giappone: un legame specialeNon è la prima volta che la cultura partenopea conquista il Sol Levante.