Puntomagazine.it - Ricordi di Berlino

I luoghi simbolo che testimoniano gli anni della Guerra FreddaSono trascorsi 35 anni, da quando nell’autunno del 1989, in tutta l’Europa cominciava a spirare forte il vento del cambiamento che avrebbe portato alla caduta dei regimi comunisti, modificando in maniera sostanziale la politica e la geografia del Vecchio Continente. Ancora lontani erano i tempi della trasparenza della cupola del Reichstag e delle facciate scintillanti e illuminate della moderna Potsdamer Platz.e la Germania muovevano i primi veri passi verso la riunificazione e verso un nuovo capitolo di Storia.Il Reichstag con la cupola della TrasparenzaSono trascorsi 35 anni dalla caduta di quel Muro che ha scisso in due una città e una nazione intera che usciva sconfitta dalla II Guerra Mondiale. Dalla notte tra il 12 e il 13 agosto del 1961, la città si svegliò sezionata da barriere di filo spinato che in, pochi giorni, presero la consistenza di pietra e cemento.