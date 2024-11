Tvzap.it - Meteo, arriva il freddo polare (e non solo): cosa ci aspetta

Sono previste temperature fino a sotto lo zero, gelate e primi fiocchi di neve. Secondo le più recenti previsioni, ilarriverà presto in Italia, dandoci un assaggio dell'inverno molto in anticipo sui tempi. Gli esperti hanno parlato di una rapida discesa di un nocciolo di ariadalla Svezia, che porterà anche la prima neve a bassa quota sugli Appennini. Quando arriverà ilintenso e dove si farà particolarmente sentire? , le previsioni per sabato 16 e domenica 17 novembre 2024Nella giornata di domani al Nord e al Centro ci sarà tempo stabile e soleggiato. In serata nubi in aumento sulla Liguria centro-orientale e Toscana e sulla costa adriatica in mattinata.