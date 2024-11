Dilei.it - Emma si prende una pausa dopo i concerti. Cosa succede

Un anno di grande successo confermato dal continuo affetto del pubblico che la segue nei suoiè ormai una stella del panorama musicale italiano, capace di pubblicare brani che mixano musicalità più classiche a quelle più ritmate che divengono quasi sempre delle hit indiscusse.la partecipazione a Sanremo e il tour nei palazzetti, la cantante ha però deciso dirsi un periodo di stop: ancora qualche data, poi un momento per riposare e assimilare le gioie dell’ultimo anno., lo stopUn successo folgorante a partire dalla sua partecipazione ad Amici nel 2010, anno in cui,la sua vittoria tra le braccia di Maria De Filippi, ha iniziato un percorso artistico con una grinta che l’ha sempre contraddistinta.Marrone, nei suoi anni di carriera, non ha mai perso lo smalto: capace di far cantare centinaia di fan con le sue canzoni, è una delle cantanti più amate d’Italia e, nonostante i diversi momenti che hanno minato la sua vita privata, come la battaglia contro il tumore e la perdita di papà Rosario, non ha mai smesso di credere nel suo potenziale.