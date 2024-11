.com - Basket B nazionale / Jesi in casa contro Cassino, Fabriano a Chieti

Leggi l'articolo completo su .com

11° giornata di campionato e ultima gara infrasettimanale in calendario per il girone d’andata. Ruvo di Puglia ‘copia’: il Giudice Sportivo ha la mano pesante, multa e squalificheVALLESINA, 12 novembre 2024 – Siamo alla 11° giornata del girone d’andata e mercoledì 13 novembre si consumerà l’ultimo infrasettimanale del Girone d’andata., dopo il successo di Ravenna, torna al Palatriccolimentre, dopo l’exploitla Herons Montecatini sarà a. QUIDopo il successo Herons Montecatini, la Ristopro Janusviaggia verso l’Abruzzo, destinazione, ospite dei biancorossi di coach Lino Lardo.La formazione abruzzese viaggia bene con 12 punti in classifica e al pari della Ristopro ed è reduce da un adrenalinico finale di partita: nella trasferta a Chiusi,è riuscita a imporsi con un tiro quasi da metà campo allo scadere di Damir Hadzic.