Calciomercato Inter si ricerca tra giovani talenti | sempre più attenzione a Fazzini

L’continua a monitorare il mercato alladiprospetti che possano rinforzare la rosa e garantire un futuro brillante. Uno dei nomi che sta guadagnandopiùè quello di Jacopo, centrocampista dell’Empoli, distintosi per le sue prestazioni di alto livello. Lo scorso anno, ha fatto vedere di cosa è capace e di poter stare tranquillamente in Serie A ad alto livello. Quest’anno, Jacoposi sta confermando senza dubbio ed è uno dei migliori calciatori che l’Empoli può mettere in mostra.Dotato di grande dinamismo, il giovane calciatore toscano ha dimostrato di essere in grado di contribuire efficacemente sia in fase di costruzione che in quella offensiva, attirando l’esse del nuovo Presidente nerazzurro, Beppe Marotta, che avrebbe già pronta una possibile offerta di circa 12 milioni per provare a convincere l’Empoli a cedere il giocatore nella prossima estate di