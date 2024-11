Ilrestodelcarlino.it - Basket Unieuro Orzinuovi 87-82, per Forlì è la seconda vittoria di fila

, 10 novembre 2024 – La Pallacanestro 2.015 supera col brivido, imponendosi per 87-82 dopo un overtime. Per i forlivesi è lapreziosissimaconsecutiva, conquistata grazie ai canestri pesantissimi dell’ultimo arrivato Perkovic, autore di 26 punti. Mercoledì sera si torna già in campo ad Udine. Subito ritmi alti in avvio, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo (15-15). L’ingresso in campo di Perkovic suona la carica ai padroni di casa, che in avvio difrazione si portano sul +6 (30-24).resta in scia grazie ad un attivissimo Williams, maaccelera con Harper (37-28) e Del Chiaro (41-30). Gli ospiti non mollano la presa con un break di 0-7 prima della pausa lunga (41-37).è calda nel terzo quarto. Harper propizia un parziale di 9-0 (51-42), quindi due bombe di Perkovic tengonoa distanza di sicurezza (57-49).