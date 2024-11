Mistermovie.it - Mister Movie | Zootropolis 2, Shakira torna con una nuova canzone nel sequel Disney

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’attesa per ildisi arricchisce di dettagli entusiasmanti: al D23 Brazil,ha confermato cheriprenderà il ruolo della celebre popstar Gazelle in2.Un Gradito Ritorno:di Nuovo nei Panni di GazelleL’artista, che ha conquistato il pubblico nel primo film con la hit “Try Everything”, tornerà non solo con unavoce per il personaggio, ma anche con un look rinnovato, nuovi passi di danza e unaoriginale che promette di incantare i fan. “Aspettate di vedere cosa abbiamo preparato io e i miei ballerini tigre,” ha dichiaratonel video ufficialeAnimation X, anticipando il coinvolgimento di Gazelle nelle nuove avventure dei protagonisti di