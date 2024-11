Liberoquotidiano.it - Malattie emorragiche, Gresele (UniPg): "Quella di base fondamentale per nostri pazienti"

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) - "La ricerca diè un aspetto estremamente importante per migliorare le condizioni dei. La Società italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi ha sempre dedicato uno spazio rilevante alla ricerca die la ricerca italiana ha dato contributi molto importanti a questo settore. Tramite la ricerca disono stati compresi dei meccanismi di malattia relativi alle. Pensiamo ai progressi che sono stati fatti negli ultimi anni nel campo dell'emofilia con lo sviluppo di terapie alternative, come la terapia sostitutiva. La ricerca diha identificato esattamente i target molecolari sui quali agire permettendo di sviluppare, ad esempio, degli anticorpi bispecifici monoclonali che permettono di mettere insieme artificialmente alcune molecole mancanti nel paziente emofilico che viene vicariato da questa capacità di queste molecole bispecifiche di unire dei fattori coagulativi che altrimenti non sarebbero capaci di interagire".