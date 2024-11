Movieplayer.it - John Wick: ecco chi avrebbe dovuto interpretare il film prima di Keanu Reeves

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

ancora chefirmasse perlo spietato sicario, c'era un altro attore di primo piano in lizza per la parte Il co-creatore di, David Leitch, ha rivelato che un'altra icona del cinema d'azione era in lizza perl'assassino, ormai in pensione, interpretato danel franchise di successo. Il thriller d'azione del 2014 di Leitch e Chad Stahelski vedeva il killer titolare ditrascinato di nuovo nella malavita dopo che il figlio spavaldo di un boss mafioso uccideva il suo cane, avviandolo sulla strada della vendetta. Ilha infranto le aspettative dello studio, ha soddisfatto la critica e ha ottenuto un solido profitto al botteghino, portandoa generare un franchise che attualmente .