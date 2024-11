Quotidiano.net - Il Vermentino al top in Italia è ’Spèra’ di Siddùra

Resta ail titolo di “Migliord’”: Spèra,di Gallura DOCG, ha conquistato l’ambito titolo nell’edizione 2024 di “Premio”, il concorso nazionale riservato a questo famoso vitigno a bacca bianca. Dopo il successo di Maìa, classificatosi primo nell’edizione passata, è stato Spèra a trionfare a Diano Castello, in Liguria, superando la concorrenza delle altre 145 etichette in gara, in rappresentanza di 94 cantine provenienti da sette regionine. Un successo importante per la cantina sarda e una conferma della qualità eccezionale delle uve coltivate e lavorate in Gallura: unica areana a poter vantare la DOCG del. I risultati ottenuti dalla cantina gallurese certificano la qualità delDOCG gallurese: uno dei prodotti di punta perche nel suo percorso di crescita e grazie alle strategie adottate dalla squadra coordinata da Mattia Piludu è riuscita a conquistare il titolo più ambito.