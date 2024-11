Game-experience.it - Il prezzo di console, PC ed hardware potrebbe aumentare per colpa di Donald Trump

è stato eletto Presidente degli Stati Uniti d’America appena qualche giorno fa (per la seconda volta), ma questa novitàinfluire in modo decisamente negativo sui prezzi die prodotti tecnologici negli USA e di conseguenza in Occidente, vista l’importanza che ricopre il mercato Statunitense.Difatti come ricordato da alcune testate d’informazione, una delle tante promesse effettuate danei mesi scorsi durante la campagna elettorale riguarda la volontà di imporre una tariffa base del 60% sulle esportazioni cinesi, cosa questa che ovviamente comporterebbe un aumento diconsiderevole di tutti i prodotti tecnologici, tra i quali troviamo appunto glida gaming.Stando alle stime, i laptop, tablet e simili dovrebbero subire un aumento dei prezzi di quasi il 50% negli USA, qualora la proposta del Tycoon dovesse effettivamente essere attuata.