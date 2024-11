Highlights e gol Apoel-Fiorentina 2-1 Conference League 2024 2025 VIDEO

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilcone gol di2-1, match valido per la terza giornata della. Trasferta cipriota amara per i Viola di Raffaele Palladino, che incappano nella prima sconfitta dopo due vittorie. Decisivo un brutto primo tempo ed errori evitabili, che danno il là alle reti di Donis e Abagna. A poco serve il gol di Ikoné nel secondo tempo, perchè poi lafatica a creare occasioni e alla fine alza bandiera bianca.e golNicosia 1-0Anastasios Donis scores pic.twitter.com/8uGK1BsoAp— ???? ?????. (@Goalpulse) November 7,??GOAL??2-0AbagnaBack to back mistakes fromdefence!pic.twitter.com/6krG6GcU97— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 7,??GOAL??2-1Jonathan Ikonépic.