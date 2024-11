Nerdpool.it - Edizioni BD annuncia Diventare Moebius di Jean Giraud

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

Prima di far proprio il nome d’arte con cui è duvenuto famoso in tutto il mondo,firmava i propri lavori semplicemente come Gir, pseudonimo con il quale ha pubblicato la famosa serie western Blueberry, una pietra miliare dell’avventura tradizionale, co-creata insieme allo sceneggiatore-Michel Charlier!Ma è con il nome d’arte “” che ha abbracciato un linguaggio visivo più sperimentale, firmando capolavori visionari come L’Incal e Il Garage Ermetico. Queste due identità artistiche hanno fatto di lui un punto di riferimento unico, capace di muoversi con naturalezza tra il realismo della frontiera americana e i mondi surreali della fantascienza.BD presenta la prima edizione italiana di, una preziosa raccolta inedita che svela i primi passi dell’autore che ha saputo ridefinire il linguaggio del fumetto, esplorando stili e universi visivi straordinariamente diversi.