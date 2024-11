Vigili travolti da un ubriaco alla guida | uno di loro ha perso una gamba è in gravi condizioni

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Ieri, 6 novembre, tre agenti della Polizia Locale di Roma Capitale verso le 20:30 stavano effettuando i rilievi di un incidente che si era verificato poco prima su via Tiburtina, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, quando improvvisamente su diè piombata un’auto a tutta velocità che li ha. Ad avere avuto la peggio è un vigile di 25 anni, assunto da appena due mesi, che hauna. Le altre due operatrici hanno riportato ferite agli arti, ma non sarebbero in pericolo di vita.c’era un uomo di 30 anni che si è fermato per prestare soccorso.Le dinamiche dell’incidenteSecondo la ricostruzione i tre, insieme ad altri colleghi, stavano collocando lungo la strada i birilli per poter effettuare gli accertamenti in sicurezza. Non hanno avuto il tempo di farlo, poiché un’autota da un 30enne ha travoltoe anche l’auto di servizio.