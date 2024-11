Gaeta.it - Dolce e amara memoria per Santo Romano: una brutta perdita che ha colpito Casoria

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico omicidio ha stravolto la quiete di, un comune in provincia di Napoli, dove il 19enneè stato ucciso da un colpo di pistola nella notte tra l’1 e il 2 novembre. La notizia della sua violenta scomparsa ha suscitato un forte dolore tra familiari, amici e la comunità. L’uscita della bara dalla chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, il 4 novembre, è stata accompagnata da un forte coro di “Giustizia, giustizia“, che risuonava tra i presenti, accentuando l’atmosfera di rabbia e tristezza per una vita spezzata troppo presto.Un addio toccanteLa cerimonia funebre si è svolta in un clima denso di emozioni, con una significativa partecipazione di amici e cittadini, desiderosi di rendere omaggio a. La chiesa era affollata, con molti giovani che hanno condiviso ricordi e aneddoti, rendendo evidente quanto fosse amato e rispettato.