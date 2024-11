Sergio Alberti Iene | il broker immobiliare dei VIP finisce è un truffatore che vive a Dubai ?

Leggi tutto su Citypescara.com

Signora presentarsi di fronte a una Procura italiana a sua scelta e chiarire quanto avvenuto. Se non ha nulla da temere, se ha agito come dice, correttamente, non dovrebbe avere problemi a presentarsi, no?!?». Ha un tono decisamente scocciato il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, che è prima stato vittima, probabilmente ma le indagini da parte della Guardia di Finanza lo dovranno accertare, di un raggiro costatogli 200mila euro. Poi gli stessi che lui accusa di averlo truffato lo hanno indicato come il mandante di messaggi minatori così gravi che arriverebbero alle minacce di morte. Inoltre la società di cui fino a qualche ora fa era socio, RealEstate, ha smesso di esserlo ma allo stesso minaccia Schiesaro di averli danneggiati a tal punto che sono loro che chiederanno un risarcimento a lui.