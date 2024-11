Inter-news.it - Inter-Arsenal Primavera 4-1: il tabellino della sfida di Youth League

Leggi tutto su Inter-news.it

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-1: questo ilpartitaquarta giornata di2024-2025. GRANDE VITTORIA – L’supera con il punteggio di 4-1 l’, confermandosi a punteggio pieno in. I nerazzurri si portano avanti prima frazione di gioco, trovando quella solidità difensiva che rappresenta la premessa per non disperdere il vantaggio acquisito nel corso ella partita. Dopo aver siglato la rete dell’1-0 al 7? grazie a una splendida azione confezionata da TommasoMora e concretizzata da Giacomo De Pieri, i meneghini riescono a organizzarsi in maniera compatta per eludere i tentativi dei Gunners di ristabilire la parità. Non solo, la squadra nerazzurra è anche in grado di trovare il raddoppio grazie a una giocata intelligente del suo attaccante Matteo Spinaccè al 41?.