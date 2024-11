Lopinionista.it - “Caro Gesù”, nuova stagione del programma per bambini Tv2000

’, ildedicato aiche mette al centro la fede e il catechismo, torna sudal 9 novembre, ogni sabato alle 10.15. Nella prima puntata si parla di Creazione e di cura del Creato, la casa che Dio ha pensato per far stare bene tutti gli uomini, una casa da amare, rispettare e salvaguardare. È un tema molto vicino all’associazione Scout, che ‘’, in occasione dei 50 anni dalla nascita, vuole far conoscere raccontandone la storia. Il cantastorie Mario Incudine interpreta una canzone dedicata alla storia di Romolo e Remo che secondo la leggenda sono i fondatori di Roma, supportato dai disegni di Stefania Pedna. Un anno all’insegna della creatività con Din Don Art, don Dino Mazzoli, e il pappagallo Tommasino che ogni settimana propongono la costruzione di un segno cristiano con carta, colla e forbici.